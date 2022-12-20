Про це Міністр оборони України Олексій Резніков заявив під час відзначення представників різних професій та вручення відомчих відзнак за особистий внесок у Перемогу країни. Він наголосив, що у росіян "нічого не вийде" і цей меседж Україна відправляє у всі столиці світу.

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Росія стратегічно програла цю війну

Український народ не вдасться ні залякати, ні занурити у темряву чи холод, вважає Олексій Резніков. Натомість Росія, яка все ще марно сподівається на поразку України, може готуватися лише до капітуляції Кремля.

Сьогодні російська влада намагається за допомогою терору і шантажу, можливо, виторгувати собі якісь теми для переговорів. У них нічого не вийде, і ми про це публічно відправляємо сигнали у всі столиці світу. Навіть у ті, які ще хочуть "адвокатувати" Кремлю та вести бізнес "as usual",

– підкреслив міністр оборони.

Резніков зауважив, що головна мета України залишається незмінною – повернути свої території, включно з Кримом і українським Донбасом та вийти на кордони 1991 року. Україну активно підтримують партнери з усього цивілізованого світу, вони прагнуть бути "співавторами Перемоги".

Збройні сили успішно використовують в бою десятки типів західної зброї. Натомість Росія стратегічно програла цю війну.

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