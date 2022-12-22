Однак її поспішили спростувати в українському Центрі протидії дезінформації.

Важливо "Якщо капітуляція – то хіба Кремля": Резніков каже, що Росія не "виторгує" переговори з Україною

Так, пропагандистські ЗМІ повідомили, що на пресконференції після завершення переговорів Байден заявив, що Зеленський відкритий до діалогу про мир з Росією.

Зеленський на знак підтвердження нібито кивнув, однак ця інформація не відповідає дійсності,

– наголосили у Центрі протидії дезінформації.

До того ж посол Росії у США назвав порожнім звуком висловлювання Білого дому про відсутність наміру йти на конфронтацію з Росією.

"Під оплески та уїдливі усмішки, по суті, оголошено про необхідність продовження "війни за довіреністю" проти (Росії – 24 канал) до повної перемоги над нами", – сказав представник Росії.

Однак і ці слова посла Росії у США є черговою спробою дезінформації.

Переговори України та Росії

Україна завжди намагалася дипломатично розв'язувати проблеми. Росія не раз отримувала пропозиції. Раніше Зеленський нагадав, що Україна була й залишається лідером у переговорних зусиллях, проте домовлятися з Владіміром Путіним точно ніхто не буде.

Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії,

– наголосив ще у вересні Зеленський.

Однак згодом президент України в одному зі своїх останніх інтерв'ю висловився про російського диктатора Путіна. Він заявив, що готовий вийти з ним на ринг хоч завтра. За його словами, "справжній мужик, якщо хоче передати комусь повідомлення або якщо хоче набити йому морду – він робить це сам. Готовий хоч завтра на єдиноборство з Путіним".

У відповідь на це російський диктатор Володимир Путін не захотів особисто зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським.