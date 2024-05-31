Россияне вечером обстреляли Харьков: есть прилет в дом, возник пожар

Поздно вечером 30 мая и ночью 31 мая российские захватчики в очередной раз обстреляли Харьков. Впоследствии стало известно, что было попадание в многоэтажный дом.

После этого на месте событий возник пожар. Однако взрывы в Харькове продолжали раздаваться, а воздушная тревога в области по состоянию на 1 ночи продолжается уже 10 часов.

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В Харькове прогремели взрывы и был прилет

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал , что, по состоянию на 01:51, в результате обстрела многоэтажки в Харькове. Количество пострадавших, среди них – два 12-летних ребенка, которые были госпитализированы.

Воздушную тревогу в Харьковской области объявляли еще 30 мая в 15:03. А взрывы услышали поздно вечером этого дня, в 23:49, о чем сообщил городской голова Игорь Терехов.

Будьте осторожны – в городе слышны звуки взрывов!

– написал он.

О взрывах также писали и корреспонденты Суспільного. По данным журналистов на тот момент в городе слышали по меньшей мере 2 взрыва.

Уже 31 мая в 00:07 Терехов рассказал, что, предварительно, были два прилета в район плотной жилой застройки. Через 2 минуты он сообщил, что есть попадание в многоквартирный жилой дом.

"Есть разрушения и пожар. Информация о пострадавших уточняется", – отметил мэр Харькова.

В 00:15 в Харькове, как отметил Игорь Терехов, прозвучали повторные взрывы. Далее городской голова рассказал, что предварительно повторные прилеты были туда же, куда и первые.

По информации ГСЧС, под завалами пятиэтажки могут быть люди,

– сказал Терехов.

В то же время председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в 00:33 сообщил, что известно об одном пострадавшем, который был госпитализирован в медицинское учреждение. Разбор завалов и ликвидация пожара на местах продолжаются.

В 00:46 Синегубов написал, что, по предварительным данным, количество пострадавших в результате вражеского обстрела многоэтажки в Харькове увеличилось до восьми человек. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

В Общественном отметили, что всего в городе прозвучало не менее 5 взрывов. Стоит отметить, что Воздушные силы ВСУ еще в 21:08 предупреждали об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении и угрозу применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.