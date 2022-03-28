Россияне вернули нескольких похищенных в Сновске людей: где мэр – неизвестно

Оккупанты похитили 7 человек в Сновске, что на Черниговщине. 28 марта 4 человека отпустили, однако какова судьба еще 3 человек, среди которых мэр города – неизвестно

Об этом СМИ сообщили в Сновском городском совете. Отпустили местного бизнесмена и экс-депутата облсовета Григория Божко.

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Неизвестно, что произошло с мэром Сновска

Как информируют источники, также вернулись и 2 охранника Божко и 2 мужчин из местной охраны правопорядка. Пока они не могут рассказать, где их держали и что от них хотели, ведь экс-плененные – в шоковом состоянии.

Что случилось с мэром Александром Медведевым и еще 2 похищенными – пока неизвестно. Отметим, что людей вывезли из Сновска 25 марта в направлении Городни. Заместителю мэра не удалось попасть в Городню, ему только сказали, что люди – живые, но их в городе нет.

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