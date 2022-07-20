Оккупанты продолжают воровать украинское зерно: подробности от разведки

Кража украинского зерна – одно из любимых преступлений российских оккупантов против Украины и украинцев. Они продолжают его совершать несмотря на внимание всего цивилизованного мира.

российские оккупанты очень надеются на глобальный продовольственный кризис и уменьшение экспортных возможностей и доходов Украины. Воплощая свой сумасшедший преступный план, они блокируют наши порты и воруют зерно, а то, что не могут украсть, пытаются уничтожить.

Важно США передадут Украине еще 4 системы HIMARS, – глава Пентагона

Разведчики о краже россиянами украинского зерна

Как сообщили в Главном управлении разведки, россияне не собираются сбавлять обороты вывоза украденного в Украине зерна. Каждый шаг оккупантов фиксируется, и впоследствии им придется отвечать за содеянное.

13 июля корабли россиян "матрос кошка" и "матрос пожинич", загруженные 54 тоннами краденого украинского зерна, собирались зайти в ливанский порт Бейрут. Оператором этих судов является компания оккупантов "Crane Marine Contractor LLC", которая зарегистрирована в Астрахани.

Ливанские власти не захотели участвовать в преступлении россиян и запретили разгружать эти суда. Оккупанты направили суда в сирийские порты Латакия и Тартус. Оттуда они собираются везти угнанное зерно грузовиками, пункт назначения – страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Также известно, что для вывоза ворованного металла россияне пытаются возобновить работу порта в Мариуполе, чтобы была возможность доставить награбленное в ростов-на-дону. Воплотить этот замысел врагу не удается из-за невозможности возобновить электроснабжение для работы порта.

Смотрите также – путин снова начал говорить о переговорах: видео