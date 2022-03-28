Россияне ворвались в офис Представительства президента в Крыму, возможны провокации

Вчера вечером, 27 марта, стало известно, что оккупанты неправомерно проникли в офис Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Офис находится в Херсоне. Там россияне взломали двери, сняли государственный флаг и вероятно вынесли технику и документы, которые там были. Подробная информация сейчас проверяется компетентными органами.

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В представительстве подчеркнули, что возможны провокации, а граждан призвали временно не посещать офис.

Напомним, что из-за вторжения России офис Представительства в Херсоне временно прекратил работу. Чтобы продолжать деятельность и помогать гражданам Украины из оккупированного Крыма сотрудники работают дистанционно на подконтрольной Украине территории.

Российским военным в Представительстве посоветовали прекратить противоправные действия и добровольно сдаться Вооруженным Силам Украины.

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