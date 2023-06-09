Спутали с контрнаступлением: напуганные оккупанты боятся каждого движения ВСУ

Слишком много шума в сети из-за активных событий в Запорожской области. Успели отличиться практически все западные СМИ, провозгласившие: "Началось!". В то же время адепты культа "контрнаступления" воскликнули: "Аминь!".

Мощная разведка боем от ВСУ

На самом деле странным было наблюдать за тем, как после просьбы всех соблюдать режим тишины украинское сообщество всполошилось, используя не официальную информацию, а что угодно и откуда угодно, с посредственными выводами и сомнительным содержанием.

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Но, что самое главное, весь этот бедлам был устроен не в связи с началом наступления, а на фоне того, что называется "разведкой боем". Причем, такие действия Сил обороны Украины не являются редкостью, и тем более в Запорожской области. Несколько месяцев назад аналогичную разведку боем российские пропагандисты так же приняли за "началось".

Однако в нынешних действиях Сил обороны все же есть отличие. Эта разведка боем была проведена не в одиночку, а сразу на нескольких локациях. От этого создалось впечатление каких-то масштабных процессов по фронту. В свою очередь масштаб вполне вписывающийся в требования разведки боем или оперативной разведки.

Благодаря этим действиям командование наших войск получило достаточно информации относительно противника, который вынужден был в панике раскрыть свои позиции, задействовать полевой арсенал, начать движение в тылу, выдавая тем самым свои объекты, ранее неизвестные. Вскрытие прошло на "отлично".

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Ведь разведка боем не только обеспечила наши силы обороны необходимой информацией о противнике, но и позволила закрепиться на новых участках, что не всегда является основной целью таких мер. В этом случае есть очевидные успехи даже на уровне такой ограниченной функциональной операции.

Что будет дальше? Сложно сказать. Никто ведь ничего не знает. Тот, кто делает вид, что знает, – тем более ничего не знает.

Соблюдайте информационную гигиену. Не рвите последние волосы на голове. Терпение и здравомыслие сейчас как никогда важны.