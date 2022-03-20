Россияне возмещают утраченную технику устаревшей и неисправной

Морально-психологическое состояние личного состава армии государства-агрессора низкое. К счастью, оно ухудшается с каждым днем.

В Украине рашисты терпят значительные потери. Вооруженные Силы не дают подлому врагу продвигаться по нашей стране.

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Карательные подразделения росгвардии потеряли значительное количество вооружения и военной техники. Потери восстанавливают устаревшей и частично неисправной техникой.

К слову, по состоянию на утро 19 марта в Украине ликвидировали более 14 400 рашистов.

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