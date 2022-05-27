Подробности от Генштаба

Оккупанты беспощадно гонят по позициям Вооруженных Сил Украины. Они делают все, чтобы продвинуться дальше.

Актуально На Юге россияне неудачно атаковали авиацией: основное за 93 день войны

На Славянском направлении российские кафиры продолжают обстрелы позиций наших войск, возобновили наступление,

– рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

Какая ситуация по другим направлениям по состоянию на 6 часов утра 27 мая

На Слобожанском направлении оккупанты дистанционно заминируют маршруты возможного продвижения украинских защитников. Враг ведет огневое поражение и готовит своих солдат к доукомплектованию мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

На Северском – россияне усиливают прикрытие границы в Брянской и Курской областях.

На Харьковском – кафиры делают все, чтобы сохраниться на занимаемых позициях и сдержать ВСУ от продвижения.

На Донецком враг проводит активное наступление, перегруппировывает войска и атакует позиции украинских защитников.

На Бахмутском – противник хочет отрезать наши подразделения от основных сил, нарушив маршруты логистического обеспечения.

На Лиманском – путинская армия ведет разведку и пытается закрепиться в Лимане.

На Южнобужском – россияне увеличили количество обстрелов ВСУ, ведут воздушную разведку и осуществляют инженерное оборудование позиций. С помощью резервных подразделений кафиры усилили свою группировку.

Обратите внимание! В Генштабе предупредили об угрозе ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. Именно поэтому важно не игнорировать сообщения о воздушной тревоге, а прятаться в укрытие. Также известно, что белорусское войско продолжает усиливать охрану границы с Украиной.

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В Пентагоне говорят, что кафиры добились лишь незначительного успеха

В министерстве обороны США заявили, что Россия взыскала в Украину 110 оперативно-батальонных тактических групп. Большинство из них были сосредоточены на Юге. Несмотря на то, что российская армия значительно больше украинской, враг добился лишь незначительного успеха.

Из-за поражений военно-политическое руководство России придумывает новые стратегии. Теперь они уже не планируют захватить всю Украину, а только ее дальневосточные регионы.

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