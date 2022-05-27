Деталі від Генштабу

Окупанти нещадно гатять по позиціях Збройних Сил України. Вони роблять все, щоб просунутися далі.

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На Слов'янському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, відновили наступ,

– розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

Яка ситуація на інших напрямках станом на 6 годину ранку 27 травня

На Слобожанському напрямку окупанти дистанційно заміновують маршрути, можливого просування українських захисників. Ворог веде вогневе ураження та готує своїх солдатів для доукомплектування мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів.

На Сіверський – росіяни посилюють прикриття кордону у Брянській та Курській областях.

На Харківському – окупанти роблять все, щоб зберегтися на займаних позиціях та стримати ЗСУ від просування.

На Донецькому – ворог проводить активний наступ, перегруповує війська та атакує позиції українських оборонців.

На Бахмутському – противник хоче відрізати наші підрозділи від основних сил, порушивши маршрути логістичного забезпечення.

На Лиманському – путінська армія веде розвідку та намагається закріпитися у Лимані.

На Південнобузькому – росіяни збільшили кількість обстрілів ЗСУ, ведуть повітряну розвідку та здійснюють інженерне обладнання позицій. За допомогою резервних підрозділів окупанти посилили своє угруповання.

Зверніть увагу! У Генштабі наголосили про загрозу ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. Саме тому важливо не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу, а ховатися в укриття. Також відомо, що білоруське військо продовжує посилювати охорону кордону з Україною.

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У Пентагоні кажуть, що окупанти досягли лише незначного успіху

У міністерстві оборони США заявили, що Росія стягнула в Україну 110 оперативно батальйонних тактичних груп. Більшість з них зосередили на Півдні. Попри те, що російська армія значно більша від української, ворог досягнув лише незначного успіху.

Через поразки військово-політичне керівництво Росії придумує нові стратегії. Тепер вони вже не планують захопити всю Україну, а лише її далекосхідні регіони.

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