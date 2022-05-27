Деталі від Генштабу
Окупанти нещадно гатять по позиціях Збройних Сил України. Вони роблять все, щоб просунутися далі.
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На Слов'янському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, відновили наступ,
– розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.
Яка ситуація на інших напрямках станом на 6 годину ранку 27 травня
- На Слобожанському напрямку окупанти дистанційно заміновують маршрути, можливого просування українських захисників. Ворог веде вогневе ураження та готує своїх солдатів для доукомплектування мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів.
- На Сіверський – росіяни посилюють прикриття кордону у Брянській та Курській областях.
- На Харківському – окупанти роблять все, щоб зберегтися на займаних позиціях та стримати ЗСУ від просування.
- На Донецькому – ворог проводить активний наступ, перегруповує війська та атакує позиції українських оборонців.
- На Бахмутському – противник хоче відрізати наші підрозділи від основних сил, порушивши маршрути логістичного забезпечення.
- На Лиманському – путінська армія веде розвідку та намагається закріпитися у Лимані.
- На Південнобузькому – росіяни збільшили кількість обстрілів ЗСУ, ведуть повітряну розвідку та здійснюють інженерне обладнання позицій. За допомогою резервних підрозділів окупанти посилили своє угруповання.
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У Пентагоні кажуть, що окупанти досягли лише незначного успіху
У міністерстві оборони США заявили, що Росія стягнула в Україну 110 оперативно батальйонних тактичних груп. Більшість з них зосередили на Півдні. Попри те, що російська армія значно більша від української, ворог досягнув лише незначного успіху.
Через поразки військово-політичне керівництво Росії придумує нові стратегії. Тепер вони вже не планують захопити всю Україну, а лише її далекосхідні регіони.
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