Россияне строят "линии Вагнера" в Луганской области: насколько они эффективны и помешают ли ВСУ

Россияне начали строить на оккупированной Луганщине оборонные противотанковые сооружения, получившие название "линии Вагнера". Они якобы должны предотвратить продвижение украинских военных и остановить контрнаступление.

Впрочем, инженерно-ремонтная машина – такой себе танк с пристроенным спереди отвалом, похожим на бульдозерный, просто сметет эту линию. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Эффективны ли "линии Вагнера"

Такой танк за очень короткое время сделает в российской оборонной конструкции дырку, через которую сможет пройти и вся другая техника. Артиллерийским ударом, по мнению эксперта, перемолоть такую линию длиной в 100 метров можно примерно минут за 20.

Это просто курам на смех. Эту линию, я не знаю, наверное, сделал какой-то бетонный завод, отмыл какие-то деньги. Других версий у меня нет,

– иронизирует Павел Нарожный.

Он вспомнил историю, когда в Киеве лет 10 назад был огромный снегопад, в результате чего насыпало снега на несколько метров. Тогда такую инженерно-ремонтную машину выгнали расчищать улицы столицы.

"Она ехала и случайно зацепила бордюр. Так она метров 20 бордюра вырывала. Я стоял рядом и смеялся. Если бы водителю случайно попался столб или дом, он бы и их снес. Это страшная машина", – объяснил военный эксперт.

Резюмируя, он отметил, что в армиях многих стран, в том числе уже несуществующего Советского Союза, давно придумана техника, чтобы проходить через такие укрепления.

Павел Нарожный об идеях россиян: смотрите видео

"Линии Вагнера" в Луганской области