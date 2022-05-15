Россияне впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы

Российские оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, подчеркнув, что выводы о том, какие именно бомбы использовали оккупанты предоставят соответствующие специалисты.

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Вчера оккупанты впервые применили против Защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы (вывод оставим специалистам). Сами оккупанты утверждают, что применили зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Температура горения около 2 – 2,5 тысяч градусов по Цельсию. Горение остановить почти невозможно, – отметил Андрющенко.