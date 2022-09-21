Россияне второй раз за несколько часов обстреляли Днепропетровщину: есть жертва и раненые

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровщину. 21 сентября захватчики нанесли удар по Синельниковскому и Никопольскому районам.

Таким образом, россияне не прекращают ракетный террор. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Как россияне в очередной раз атаковали Днепропетровщину

После обеда оккупанты нанесли удар по Синельниковскому району. Попали по инфраструктурному объекту и сельхозпредприятию. Есть разрушения.

На месте работают спасатели и аварийные службы – ликвидируют последствия атак. Предварительно люди не пострадали,

– отметил Резниченко.

Оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине / фото Валентин Резниченко

Также нанесен вражеский удар по Никопольскому району. Россияне обстреляли Красногригорьевскую и Марганецкую общины.

"Одного человека убили. Предварительно, двоих ранили", – рассказал глава региона.

В настоящее время на месте обстрелов работают спасатели и полиция. Детали атаки выясняются.

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