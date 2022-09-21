Россияне второй раз за несколько часов обстреляли Днепропетровщину: есть жертва и раненые
Источник:Валентин Резниченко
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровщину. 21 сентября захватчики нанесли удар по Синельниковскому и Никопольскому районам.
Таким образом, россияне не прекращают ракетный террор. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
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Как россияне в очередной раз атаковали Днепропетровщину
После обеда оккупанты нанесли удар по Синельниковскому району. Попали по инфраструктурному объекту и сельхозпредприятию. Есть разрушения.
На месте работают спасатели и аварийные службы – ликвидируют последствия атак. Предварительно люди не пострадали,
– отметил Резниченко.
Также нанесен вражеский удар по Никопольскому району. Россияне обстреляли Красногригорьевскую и Марганецкую общины.
"Одного человека убили. Предварительно, двоих ранили", – рассказал глава региона.
В настоящее время на месте обстрелов работают спасатели и полиция. Детали атаки выясняются.
Обстрел Днепропетровщины: последние новости
- В Криворожском и Никопольском районах ночь 21 сентября была тяжелой. Оккупанты ударили по населенным пунктам из ствольной артиллерии.
- Также россияне обстреляли Криворожский район. По предварительной информации, они били из "Смерчей".
- Кроме того, в течение 18 сентября захватчики убили по меньшей мере 2 мирных жителей Днепропетровщины.
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