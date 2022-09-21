Таким чином росіяни не припиняють ракетного терору. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Пообіді окупанти завдали удару по Синельниківському району. Поцілили по інфраструктурному об’єкту та сільгосппідприємству. Є руйнування.

На місці працюють рятувальники та аварійні служби – ліквідують наслідки атак. Попередньо, люди не постраждали,

– зазначив Резніченко.



Окупанти завдали удару по Дніпропетровщині / фото Валентин Резніченко

Також завдано ворожого удару по Нікопольському району. Росіяни обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади.

"Одну людину вбили. Попередньо, двох поранили", – розповів очільник регіону.

Наразі на місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. Деталі атаки з’ясовують.

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