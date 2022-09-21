Таким чином росіяни не припиняють ракетного терору. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
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Як росіяни вкотре атакували Дніпропетровщину
Пообіді окупанти завдали удару по Синельниківському району. Поцілили по інфраструктурному об’єкту та сільгосппідприємству. Є руйнування.
На місці працюють рятувальники та аварійні служби – ліквідують наслідки атак. Попередньо, люди не постраждали,
– зазначив Резніченко.
Окупанти завдали удару по Дніпропетровщині / фото Валентин Резніченко
Також завдано ворожого удару по Нікопольському району. Росіяни обстріляли Червоногригорівську та Марганецьку громади.
"Одну людину вбили. Попередньо, двох поранили", – розповів очільник регіону.
Наразі на місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. Деталі атаки з’ясовують.
Обстріл Дніпропетровщини: останні новини
- У Криворізькому та Нікопольському районах ніч 21 вересня була важкою. Окупанти вдарили по населених пунктах зі ствольної артилерії.
- Також росіяни обстріляли Криворізький район. За попередньою інформацією, вони гатили зі "Смерчів".
- Крім того, протягом 18 вересня загарбники вбили щонайменше 2 мирних жителів Дніпропетровщини.
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