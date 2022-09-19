Про обстріл повідомив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. О 17:32 він написав, що в Криворізькому районі зафіксовано "прихід" з РСЗВ.

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Вибухи чули в Кривому розі

Олександр Вілкул повідомив, що, ймовірно, окупанти вдарили зі "Смерчів". Повідомляється, що внаслідок обстрілу немає втрат.

Кореспонденти Суспільного о 17:03 повідомили, що в Кривому Розі було чутно звук вибуху. У місті та області під час вибуху була оголошена повітряна тривога.

Окупанти тероризують Криворіжжя

Збройні сили росії у вересні систематично тероризують Криворіжжя. Один з потужних обстрілів відбувся 14 вересня, коли окупанти поцілили по дамбі Карачунівського водосховища. Повідомлялося, що російські військові випустили по Кривому Рогу відразу 7 ракет типу Х-22 з літаків стратегічної авіації.

15 вересня окупанти вкотре вдарили по Криворіжжю та знову влучили біля дамби. Також окупанти обстріляли підприємство. Обстріли Кривого Рогу продовжилися 16 вересня, коли окупанти вдарили по критичних об'єктах.

Олександр Вілкул повідомляв, що за три дні росія випустила по Кривому Розі 13 ракет. Для обстрілів загарбники не пожаліли найдорожчі ракети типу "Кинжал".

У розвідці Міністерства оборони Великої Британії констатували, що росія обстрілює цивільну інфраструктуру, де немає жодного військового ефекту.

Аналітики з Інституту з вивчення війни заявили, що окупанти били по гідротехнічній інфраструктурі Дніпропетровщини, щоб перешкоджати майбутнім операціям ЗСУ на річці Інгулець.

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