Бесятся из-за сопротивления: оккупанты ввели военную цензуру в Мелитополе, – мэр

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины совершают настоящую информационную блокаду. Враг напуган и раздражен из-за героического сопротивления местных жителей.

Детали рассказал Иван Федоров – мэр Мелитополя – в эфире онлайн-марафона FREEДОМ, информирует 24 канал. Оккупанты продолжают свой террор на временно оккупированных территориях Украины.

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Оккупанты ввели военную цензуру – будут проверять телефоны жителей и выявлять, с кем и о чем человек общается, где и какие новости читает. Причина террора – массовое сопротивление жителей оккупированных территорий, которые не признают оккупантов и ждут возвращения Украины,

– заявил Федоров.

Если россияне увидят проукраинский источник информации во время проверки телефона местного жителя или жительницы, то применят "штраф". А во время повторной "проверки" предусмотрена "уголовная ответственность".

По словам Федорова, "другими словами, российские посадят человека "на подвал".

Информационный террор усиливается каждый день.

В Мелитополе – новая волна похищения людей

Федоров сообщил, что в Мелитополе на октябрь 2022 года началась новая волна похищения людей. За последние 14 дней поступили заявки, от людей, которые рассказали, что местных жителей похищают прямо на улице.

По словам Федорова, в плен массово берут гражданских людей. Их запугивают пыткой.

Россияне хотят сломить сопротивление местных жителей. Однако у врага ничего не получится, ведь украинцы – несокрушимые.

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Федоров подчеркнул, что еще в первые дни оккупации россияне заблокировали украинских операторов связи, Интернет-провайдеров, теле- и радиовещателей.