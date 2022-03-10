Россияне выдвигали ультиматум мэру Изюма: требовали пропустить их в направлении Харькова

Город Изюм Харьковской области подвергся едва ли не самым большим разрушениям в результате вражеских атак. Все потому, что его руководство не согласилось на циничный ультиматум оккупантов.

Об этом рассказал Олег Синегубов, руководитель Харьковской областной военной администрации. Он объяснил, почему Изюм сейчас – в критическом положении.

Читайте также Россия атаковала Харьковский физико-технический институт: ядерная установка полностью обесточена​

Захватчики хотели, чтобы их технику беспрепятственно пропустили по городу в направлении Харькова. В Изюме, конечно же, на это не согласились.

Новость дополняется...