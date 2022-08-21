Оккупанты продолжили "выходные" для украинского персонала Запорожской АЭС

россияне продолжают подготовку к провокации на ЗАЭС. Враг хочет оставить объект без квалифицированного персонала.

российские оккупанты все еще надеются запугать цивилизованный мир ядерной опасностью. Поскольку на нытье агрессора никто не обращает внимания, враг решил подогреть градус напряжения и поднять ставки.

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Оккупанты продолжили "выходные" для украинского персонала

Как сообщают украинские разведчики, так называемое оккупационное "руководство" Запорожской атомной электростанции объявило о продолжении "короткосрочных выходных" для украинского персонала. Это "распоряжение" касается и оперативных дежурных, чего раньше не было.

На станции остался контингент "росатома", российские оккупанты, их боевая техника, оружие и боеприпасы. Продолжительность "выходных" для украинского персонала оккупанты не уточнили.

Есть вероятность, что россияне хотят отключить станцию от украинских электросетей, это называется "выведение в ноль". В результате АЭС будет питаться от дизельных подстанций, что увеличивает вероятность критических ситуаций. Похоже, что именно это является конечной целью оккупантов.

Ранее сообщалось, что из-за ядерных угроз россии МАГАТЭ планирует специальную миссию на ЗАЭС. Также США предупреждали россию о немедленных последствиях в случае ядерной катастрофы.

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