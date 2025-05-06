Российский хор, поддерживающий войну, выступил в Генассамблее ООН: спели советские песни
- В Генеральной Ассамблее ООН выступил российский "Хор Турецкого" с женским ансамблем Soprano, исполнив советские песни.
- Основатель хора Михаил Турецкий поддерживает российскую войну против Украины.
В понедельник, 5 мая, в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке выступили российский "Хор Турецкого" с женским ансамблем Soprano. Концерт посвятили Дню победы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно о концерте российского хора в Нью-Йорке
Перед концертом постоянный представитель России в ООН Василий Небензя напомнил вклад Советского Союза в победу во Второй мировой войне. По его словам, государство "внесло решающий вклад в победу над гитлеровской Германией".
После этого коллектив исполнил советские патриотические песни, в частности "Калинку", "Смуглянку", "День победы" и "Катюшу".
Концерт российского хора в Генассамблее ООН: смотрите видео
Напомним, что основатель "Хора Турецкого" Михаил Турецкий поддерживает войну России против Украины. Он называет ее "битвой англосаксов со славянами". Музыканты неоднократно выступали перед российскими военными и на оккупированных территориях.
В 2022 году российские музыканты из этого хора попали в "черный список" Минкульта. Представители музыкального коллектива не могут попасть в Украину.