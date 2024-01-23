Силы обороны призывали не игнорировать сигналы воздушных тревог. В Черном море находятся борта, общее количество залпов которых составляет 20 "Калибров".

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Угроза возросла

В Черном море постепенно утихает шторм, чем не могут не воспользоваться россияне. Противник пополнил свою корабельную группировку еще одним подводным ракетоносителем.

Общий залп "Калибров" – до 20 ракет. Уровень ракетной опасности – очень высокий!

Сигналы воздушных тревог не игнорируем,

– отметили в Силах обороны.

Там добавили – стоит помнить, что враг коварный. Однако ВСУ стоят на страже круглосуточно.

Стоит отметить! Лишь днем ранее спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что в Черном море на дежурстве находятся два корабля. Речь шла о фрегате "Адмирал Макаров" и корабле проекта "Буян-М". Впоследствии "Адмирала Макарова" заменил фрегат "Адмирал Эссен".

Ситуация в Черном море