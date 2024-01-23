Сили оборони закликали не ігнорувати сигнали повітряних тривоги. У Чорному морі перебувають борти, загальна кількість залпів яких становить 20 "Калібрів".

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Загроза зросла

У Чорному морі поступово вщухає шторм, чим не можуть не скористатися росіяни. Противник повнив своє корабельне угрупування ще одним підводним ракетоносієм.

Загальний залп "Калібрів" – до 20 ракет. Рівень ракетної небезпеки – дуже високий!

Сигнали повітряних тривог не ігноруємо,

– зазначили у Силах оборони.

Там додали – варто пам'ятати, що ворог підступний. Однак ЗСУ стоять на варті цілодобово.

Варто зазначити! Лише днем раніше речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що у Чорному морі на чергуванні перебувають два кораблі. Мовилося про фрегат "Адмірал Макаров" та корабель проєкту "Буян-М". Згодом "Адмірала Макарова" замінив фрегат "Адмірал Ессен".

Ситуація у Чорному морі