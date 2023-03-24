Об этом в эфире 24 Канала сообщила начальница Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что россияне рассредоточивают не только флот.

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"В связи с тем, что в "тихой гавани", которую они заняли в Севастополе, им (россиянам – 24 Канал) уже не так спокойно. Они пытаются рассредоточить даже судно обеспечения, чтобы не было скоплений в одном месте. То есть там , где время от времени их беспокоит наше беспокойство", – прокомментировала спикер.

Сколько кораблей на дежурстве

Сейчас в Черном море находятся на боевом дежурстве 4 ракетоносителя. Из них – 2 надводных и 2 подводных. Наталья Гуменюк подчеркнула, что их общий залп "Калибров" может достигать 24 единиц.

"Учитывая груз, который не доехал в Джанкой, их может быть меньше. Впрочем, ехавшие в Джанкой ракеты надводного базирования. Подводные – снаряжены 2 лодки. Напомню, когда они на дежурстве, воздушная тревога – это обязательно для реагирования в очень сжатые сроки. Потому что обнаружение пусков с подлодок затруднено", – подчеркнула она.

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Также Наталья Гуменюк прокомментировала очередную басню от российского министра обороны Сергея Шойгу о "хлопке" в Севастополе. Несколько дней назад он заявил, что женщины-военные самостоятельно уничтожили два из трех неизвестных БпЛА, пытавшихся "атаковать объекты".

Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. В России это работает безупречно. Наша задача продолжать тот же сезон, который крымчане так любят. С началом тепла начинается курортный сезон и бурная жизнь. Бурную жизнь, тепло и даже прижигание мы им обещаем,

– уверенно заявила начальница прессцентра ОК "Юг".

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