Россияне вывезли из Луганской области запас зерна почти на 3 года – около 100 тысяч тонн

Враг продолжает удивлять тем, что мародерит и разворовывает в Украине все, что может. Кроме унитазов, стиральных машин и белья, россияне воруют и зерно.

Об очередных хищениях сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, в регионе не смогли приступить к посевной.

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С Луганщины исчезло зерно, которое было на три года

Гайдай подчеркнул, что из области россияне вывезли или уничтожили объем зерна такой, что мог быть использован для нужд жителей почти на три года.

Министр аграрной политики и продовольствия сообщал, что из Луганской области российские оккупанты вывезли около 100 тысяч тонн зерна.

Гайдай отмечает, что речь идет только о той информации, которую удалось проверить. Реальные потери продовольствия пока не известны.

Хлеба нет сейчас и пока не предвидится в будущем. Россияне оставляют украинцев на оккупированной территории на грани голода,

– говорит Гайдай.

Сколько зерна нужно Луганщине

По словам главы области, еще в апреле российские оккупанты в Рубежном уничтожили элеватор. Там хранилось зерно для двухлетних потребностей Луганщины – 30 тысяч тонн.

Гайдай пояснил, что на год области нужно, в ее пределах до 24 февраля 2022 года, 60 тысяч тонн зерна. Если считать с территориями, которые Россия оккупировала еще в 2014 году, нужно 240 тысяч тонн.

Более 90% земли для нужд аграриев было на севере области, которую враг оккупировал в 2022 году и где еще продолжаются бои. Именно эти территории обеспечивали зерновыми всю область и до 2014 года,

– говорит председатель ОВА.

Он также констатировал, что Луганщина – единственный регион, в котором не началась посевная кампания.

"Потому что россиянам это неинтересно. Зачем, если можно ограбить и обеспечить себя на несколько лет вперед", – резюмировал Гайдай.

Мародерство россиян в Украине

То, что российские военные воруют все подряд и удивляются простым вещам, которые есть у украинцев, также доказывает всю их низость. Это еще одна составляющая, которой они "прославились" в Украине как армия мародеров. В Минагрополитики и продовольствия Украины сообщали, что на временно оккупированных территориях грабят и вывозят зерно. Таким образом, людям угрожает голод.

В Мелитополе российские захватчики наворовали сельскохозяйственной техники на 5 миллионов. Но не все так просто. Теперь им просто не хватает ума, чтобы ее завести.

Грабят россияне и медицинские заведения и оборудование. В частности, из Мариуполя вывезли уцелевшие аппараты ИВЛ, которые нужны для лечения тяжелых больных. Ранее Гайдай сообщал о воровстве в больницах Луганщины. Оттуда выносят новое дорогостоящее оборудование, которое только установили в прошлом году.

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