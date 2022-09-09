Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, речь идет о большом количестве военной техники врага.

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"Оккупанты забирают даже ту технику, которая была предусмотрена для возможной обороны Мариуполя, создания военной базы и тыла", – сказал Андрющенко.

Российские захватчики забирают из города бронетехнику, прежде всего танки.

Некоторые из этих танков раньше специально завозили в город. Это тот хлам, который пригоден для использования только в качестве окопаной техники. Сейчас их достают и куда-то перебрасывают,
– сообщил советник мэра Мариуполя.

Куда россияне перебрасывают технику

По его словам, трудно сказать точно, куда направляются вражеские колонны из Мариуполя и Мариупольского района. Андрющенко предположил, что россияне перебрасывают резервы в направлении Запорожья и Херсона.

  • Часть техники едет на Бердянск. Вероятно, ее конечный пункт назначения – Херсонская область.
  • Другая часть двигалась через Никольское в Донецкой области. Советник мэра Мариуполя предположил, что эти колонны направились в сторону линии фронта в Запорожской области.

"Мы уверены, что эта техника точно не угрожает Запорожью, по крайней мере, на стадии плавного выхода", – подчеркнул Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе: коротко

  • Во временно оккупированном Мариуполе коллаборанты пытаются сделать вид "счастливой" жизни. Они даже радуются одной лампе на столбе.
  • На фоне успехов Вооруженных Сил Украины на фронте российские захватчики снова угрожают устроить судилище над пленными защитниками "Азовстали". Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, 7 августа так называемая "прокуратура" фейковой пророссийской республики в Донецке заявила, что закончила подготовку к незаконному судилищу.
  • Родившийся в Мариуполе украинский ведущий Андрей Бедняков рассказал, что происходит в городе. По его словам, ситуация в Мариуполе напоминает гетто. Оккупанты требуют от украинцев денег на каждом шагу – за все нужно заплатить.

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