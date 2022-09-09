Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, йдеться про велику кількість військової техніки ворога.
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"Окупанти забирають навіть ту техніку, яка була передбачена для можливої оборони Маріуполя, створення військової бази й тилу", – сказав Андрющенко.
Російські загарбники забирають із міста бронетехніку, насамперед танки.
Деякі з цих танків раніше спеціально завозили до міста. Це той мотлох, який придатний для використання лише у якості окопаної техніки. Зараз їх дістають і кудись перекидають,
– повідомив радник мера Маріуполя.
Куди росіяни перекидають техніку
За його словами, важко сказати точно, куди саме прямують ворожі колони із Маріуполя і Маріупольського району. Андрющенко припустив, що росіяни перекидають резерви у напрямку Запоріжжя та Херсона.
- Частина техніка їде на Бердянськ. Ймовірно, її кінцева точка призначення – Херсонська область.
- Інша частина рухалася через Нікольське на Донеччині. Радник мера Маріуполя припустив, що ці колони попрямували у бік лінії фронту у Запорізькій області.
"Ми впевнені, що ця техніка точно не загрожує Запоріжжю, принаймні на стадії плавного виходу", – наголосив Андрющенко.
Ситуація у Маріуполі: коротко
- У тимчасово окупованому Маріуполі колаборанти намагаються зробити вигляд "щасливого" життя. Вони навіть тішаться одній лампі на стовпі.
- На тлі успіхів Збройних Сил України на фронті російські загарбники знову погрожують влаштувати судилище над полоненими захисниками "Азовсталі". Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, 7 серпня так звана "прокуратура" фейкової проросійської республіки у Донецьку заявила, що закінчила підготовку до незаконного судилища.
- Український ведучий Андрій Бєдняков, який народився у Маріуполі, розповів, що відбувається у місті. За його словами, ситуація у Маріуполі нагадує гетто. Окупанти вимагають від українців грошей на кожному кроці – за все треба заплатити.
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