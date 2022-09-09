Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, йдеться про велику кількість військової техніки ворога.

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"Окупанти забирають навіть ту техніку, яка була передбачена для можливої оборони Маріуполя, створення військової бази й тилу", – сказав Андрющенко.

Російські загарбники забирають із міста бронетехніку, насамперед танки.

Деякі з цих танків раніше спеціально завозили до міста. Це той мотлох, який придатний для використання лише у якості окопаної техніки. Зараз їх дістають і кудись перекидають,

– повідомив радник мера Маріуполя.

Куди росіяни перекидають техніку

За його словами, важко сказати точно, куди саме прямують ворожі колони із Маріуполя і Маріупольського району. Андрющенко припустив, що росіяни перекидають резерви у напрямку Запоріжжя та Херсона.

Частина техніка їде на Бердянськ. Ймовірно, її кінцева точка призначення – Херсонська область .

. Інша частина рухалася через Нікольське на Донеччині. Радник мера Маріуполя припустив, що ці колони попрямували у бік лінії фронту у Запорізькій області.

"Ми впевнені, що ця техніка точно не загрожує Запоріжжю, принаймні на стадії плавного виходу", – наголосив Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі: коротко

У тимчасово окупованому Маріуполі колаборанти намагаються зробити вигляд "щасливого" життя. Вони навіть тішаться одній лампі на стовпі.

На тлі успіхів Збройних Сил України на фронті російські загарбники знову погрожують влаштувати судилище над полоненими захисниками "Азовсталі". Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, 7 серпня так звана "прокуратура" фейкової проросійської республіки у Донецьку заявила, що закінчила підготовку до незаконного судилища.

Український ведучий Андрій Бєдняков, який народився у Маріуполі, розповів, що відбувається у місті. За його словами, ситуація у Маріуполі нагадує гетто. Окупанти вимагають від українців грошей на кожному кроці – за все треба заплатити.

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