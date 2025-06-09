Выжжена надпись "Слава России": украинский пленный показал изуродованное тело после неволи

В понедельник, 9 июня, состоялся первый этап большого обмена пленными между Украиной и Россией, в рамках которого вернули защитников в возрасте до 25 лет.

Один из украинских пленных показал свое изуродованное тело после российского плена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Россияне выжгли надпись на теле

По данным издания, после обмена в понедельник, 9 июня, украинский военнопленный показал свое тело, покрыто многочисленными ранениями, в частности видно большие шрамы и выжженную надпись "Слава России", которую очевидно сделали россияне.

На теле украинского военнопленного россияне выжгли надпись / Clash Report (Осторожно! Чувствительные кадры, 18+)



Дополнительной информации о защитнике не указывают. Данных о его состоянии здоровья пока также не отмечают.

К слову, большинство украинцев, которые вернулись на Родину в рамках сегодняшнего обмена, находились в плену еще с 2022 года. Среди них военнослужащие системы МВД, нацгвардейцы и пограничники в возрасте до 25 лет.