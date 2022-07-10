В МВД сказали, почему оккупанты взяли "оперативную паузу"

Последние две недели украинские защитники почти ежедневно крушат склады с российскими боеприпасами. В то же время россияне вынуждены взять "оперативную паузу".

Об этом сказал Ростислав Смирнов – советник главы Министерства внутренних дел. О причинах он рассказал 24 каналу.

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Что происходит на поле боя

По его словам, российские захватчики берут паузу, в частности, и чтобы перегруппироваться. Этому есть несколько причин.

Во первых, они сейчас думают, как дальше двигаться, потому что раньше их конечная точка была понятна. Они хотели дойти до конца Луганской области. Мы это должны понимать,

– сказал Смирнов.

А во вторых, сейчас линия фронта практически ровная. Ею двигаться гораздо сложнее, чем когда находишься в окружении с трех разных сторон.

Другие причины паузы

Кроме этого, россияне вынуждены взять паузу и потому, что украинские защитники уничтожили большое количество как личного состава, так и их вооружения.

"Однако ключевая история в том, что по вооружению у россиян все равно был паритет. Но когда заканчиваются боеприпасы, потому что их уничтожают, это усложняет логистику и хранение", – добавил Смирнов.

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