После теракта на Каховской ГЭС Россия взорвала еще одну дамбу: в ВСУ рассказали о последствиях

Страна-террорист после теракта на Каховской ГЭС не останавливается и продолжает разрушать дамбы. Теперь же враг взорвал дамбу в Запорожской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Речь идет о дамбе на реке Мокрые Ялы.

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Какими будут последствия российского теракта

Россияне взорвали дамбу вблизи села Новодаровка Пологовского района Запорожской области – на границе с Донецкой областью. Очевидно, враг пытается сделать все, чтобы остановить наступление украинских войск. Подрыв дамбы привел к затоплению.

Это привело к затоплению обоих берегов реки Мокрые Ялы,

– заявил Шершень.

В то же время, спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Таврического направления подчеркнул, что на ход контрнаступательных действий ВСУ это никоим образом не повлияет.

Будут ли такие же последствия, как после теракта на Каховской ГЭС

Подрыв дамбы – это теракт, и россияне совершили его уже в третий раз. Перед Каховской ГЭС они разрушили дамбу Карловского водохранилища Донецкой области.

В результате разрушения дамбы будут подтоплены населенные пункты на берегу реки Мокрые Ялы, однако такой катастрофы как на Херсонщине, вероятно, не будет, поскольку объем водохранилища в разы меньше. Однако такие действия могут оставить людей без водоснабжения.

Россияне в очередной раз совершили военное преступление, разрушив плотину. Подрыв дамбы – это теракт, и россияне совершили его уже в третий раз. Перед Каховской ГЭС они разрушили дамбу Карловского водохранилища Донецкой области.В результате разрушения дамбы будут подтоплены населенные пункты на берегу реки Мокрые Ялы, однако такой катастрофы как на Херсонщине, вероятно, не будет, поскольку объем водохранилища в разы меньше. Однако такие действия могут оставить людей без водоснабжения.Россияне в очередной раз совершили военное преступление, разрушив плотину.

Россияне боятся украинского наступления

Украинские войска на ряде направлений перешли к наступательным действиям, а россияне соответственно к оборонным, в частности речь идет о Таврическом направлении.

Уже есть первые успехи – 11 июня стало известно об освобождении населенных пунктов Благодатного и Нескучного Донецкой области на границе с Запорожской областью.

Благодатное освободили бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, а об освобождении Нескучного сообщили бойцы 7-го отдельного батальона "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии 129-й бригады сил ТрО.

Бои продолжаются. Наши воины делают все для того, чтобы выбить оккупантов с украинской земли.