Россия взорвала дамбу трехтонной авиабомбой возле Осикового: DeepState сообщает о подтоплении

Российские военные взорвали дамбу вблизи Осикового Донецкой области, чтобы помешать украинским бойцам. В результате подобных действий оккупантов на этом участке возникло подтопление, которое ощутимо осложнило движение.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

Какова ситуация возле Осикового?

По данным аналитиков, россияне усиливают активность в боях за Константиновку, чтобы повлиять на логистику в город. Сначала, как отмечается, оккупанты уничтожили один из мостов на северо-западных окраинах населенного пункта.

После этого украинские военные нашли альтернативные пути, из-за чего враг посреди ночи применил тритонную управляемую авиационную бомбу, уничтожив дамбу в районе населенного пункта Осиково. DeepState пишет о подтоплении.

Следствием стало подтопление местности, где вода дошла до дороги Дружковка – Константиновка, превратив участок в "сплошное болото" и проезд туда пока невозможен, со слов самих бойцов,

– говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что поставки и передвижения будут осуществлять альтернативными путями, поэтому о полной остановке логистики речь не идет. Впрочем, помешать этому процессу, по крайней мере временно, россиянам удалось.

"Очередное нарушение норм международного гуманитарного права... Но это еще один показатель, что мос***иты увеличивают свое внимание Константиновке, а влияние на логистику это начало подготовки к более решительным действиям", – добавили там.

Кроме вышеупомянутого, аналитики отмечают, что на сегодня оккупанты "прощупывают" оборону украинских военных по периметру и ищут уязвимые места, чтобы в дальнейшем все же продвинуться к Константиновке.

Что происходит в Донецкой области?