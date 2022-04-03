Россияне взорвали мост на пути из Путивля в Сумы

Российские оккупанты взорвали мост через реку Сейм. Это был путь из Путивля в Сумы.

Фото взорванного моста появилось в телеграм-канале руководителя Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого. Ранее в Генштабе сообщили, что россияне блокируют ряд городов Сумской области.

Обратите внимание Россияне заблокировали выезды из Бурыни и скопили полно военной техники в городе, – Генштаб

В настоящее время идет блокада Путивля, город окружен блокпостами врага. В то же время, в городе Бурынь зафиксировали большое скопление военной техники, захватчики заблокировали выезд из населенного пункта.

Несмотря на сложную ситуацию, украинские защитники продолжают давать мощный отпор оккупантам в Сумской области. В частности, военные 2 апреля в Верхней Сыворотке обезвредили технику врага – российская "гордость" танк Т-72Б3 разлетелся на части.

Заметьте – Утренняя сводка Генштаба за 3 апреля: смотрите видео