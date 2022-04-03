Фото підірваного мосту з'явилося у телеграм-каналі керівника Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького. Раніше у Генштабі повідомили, що росіяни блокують низку міст Сумщини.

Зверніть увагу Росіяни заблокували виїзди з Бурині й скупчили повно військової техніки в місті, – Генштаб

Наразі триває блокада Путивля, місто оточене блокпостами ворога. Водночас у місті Буринь зафіксували велике скупчення військової техніки, загарбники заблокували виїзд з населеного пункту.

Попри складну ситуацію, українські захисники продовжують давати потужну відсіч окупантам на Сумщині. Зокрема, військові 2 квітня у Верхній Сироватці знешкодили техніку ворога – російська "гордість" танк Т-72Б3 розлетівся на частини.

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