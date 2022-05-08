Россияне за сутки атаковали Одессу 6 ракетами, еще 4 запустили по области: последствия попаданий

8 мая 2022 , 03:12
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Источник:

ОК "Юг"

Одесса 7 мая оказалась под прицельным вражеским ракетным огнем. 6 снарядов, которые враг выпустил по городу, добрались к своим целям.

Российские оккупанты продолжают подло обстреливать мирные украинские города своими ракетами. В субботу принять на себя вражеские снаряды пришлось Одессе.

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Обстрел Одессы и области

 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська