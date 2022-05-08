Россияне за сутки атаковали Одессу 6 ракетами, еще 4 запустили по области: последствия попаданий
8 мая 2022 , 03:12Читати новину українською
Источник:ОК "Юг"
Одесса 7 мая оказалась под прицельным вражеским ракетным огнем. 6 снарядов, которые враг выпустил по городу, добрались к своим целям.
Российские оккупанты продолжают подло обстреливать мирные украинские города своими ракетами. В субботу принять на себя вражеские снаряды пришлось Одессе.
Будет интересно Вокруг Змеиного развернулись настоящие авиационные баталии с привлечением десятков самолетов, – ВСУ