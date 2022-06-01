Россияне заблокировали украинских операторов и интернет на временно занятых территориях
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Российские военные пытаются ущемлять права и свободы украинцев на временно занятых территориях. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Согласно информации, на временно занятых территориях российские кафиры принимают все необходимые для них меры, чтобы ограничить права и свободы граждан Украины.
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Известно, что они ограничивают их передвижение, проводят фильтрационные мероприятия и усугубляют гуманитарный кризис. Кроме того, российские военные прибегают к грабежам мирных жителей.
В отдельных населённых пунктах враг организует восстановление поврежденной военной техники на мощностях местных предприятий. Так ремонт военной техники обнаружен в городе Берислав в цехах Бериславского машиностроительного завода,
– сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
Также почти на всей временно захваченной территории кафиры заблокировали доступ местного населения к украинским операторам мобильной связи и сети Интернет.
"Украинские защитники наносят урон российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия", - добавили в Генштабе.
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