Россияне заблокировали выезды из оккупированных населенных пунктов региона, – ОК "Юг"

Российские военные заблокировали выезды из временно оккупированных населенных пунктов Юга Украины. Также враг пытается совершать провокации в приграничных с Приднестровьем регионах.

Этими провокациями являются массированные информационные "вбросы". Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг" за 6 мая.

Заметьте С 5 ракет сбить удалось 1: в "ОК" Юг рассказали об атаке россиян на Николаев 6 мая

Подробнее о ситуации на Юге в этот день: смотрите видео