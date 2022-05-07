Россияне заблокировали выезды из оккупированных населенных пунктов региона, – ОК "Юг"
7 мая 2022 , 02:42Читати новину українською
Источник:Оперативное командование "Юг"
Российские военные заблокировали выезды из временно оккупированных населенных пунктов Юга Украины. Также враг пытается совершать провокации в приграничных с Приднестровьем регионах.
Этими провокациями являются массированные информационные "вбросы". Об этом сообщили в оперативной сводке командования "Юг" за 6 мая.
Заметьте С 5 ракет сбить удалось 1: в "ОК" Юг рассказали об атаке россиян на Николаев 6 мая
Подробнее о ситуации на Юге в этот день: смотрите видео