Россияне забрасывают фейки о "боевиках-нацистах" в школах и больницах Одесщины

Российские кафиры и дальше продолжают свою войну и на информационном фронте. Новые их фейковые вбросы еще более циничны.

Да, сейчас российская пропаганда заявила якобы о том, что "боевики-нацисты" обустроились в Одесской области в наиболее чувствительных местах. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Приглашают работать за пайки: оккупанты на Изюмщине распространяют пропагандистскую газету

В частности, говорят, что они находятся в школах и больницах. Однако давно известно, что после таких заявлений следует быть очень осмотрительными – враг так сам себя пытается оправдать.

Общеизвестная практика рашистов на примере того же Мариуполя – оправдать себя заранее, когда поражают именно такие социально важные и совершенно не военные объекты,

– подчеркнул Назаров.

Он призвал население быть внимательными и внимательными к изменениям обстановки. Однако главное – не поддавайтесь панике и провокациям, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и собственной безопасностью – побережье и прибрежные воды взрывоопасны.

Не помогайте врагу, разглашая мероприятия, проводимые нашими силами обороны, перемещения и нахождения их техники или подразделений.

Напомним, что это не первый подобный вброс россиян за последнюю неделю. Ранее они распространяли фейки об обустройстве тех же "боевиков-нацистов" в Одесской области в самых невероятных местах - от киностудии до катакомб. Также враг разгонял тему так называемой угрозы мирным жителям региона от военных мер.

Последние заявления пропагандистов России: коротко

На временно оккупированной Изюмщине Харьковской области российские захватчики выпустили пропагандистскую газету. В ней пафосно пишут о России и приглашают местных работать за еду.

Оккупанты твердо верят в то, что им удастся промыть мозги для свободных украинцев так, как им это удалось сделать с собственным бестолковым и недалеким народом. Поскольку газет в Мариуполе нет, а для включения телевизора нужно электричество, которого в городе тоже почти нет, решители решили распространять свою ложь о "улучшении жизни" через передвижные телевизоры. Для этого была привлечена техника российского МЧС.

В Мариуполе также предупредили о возможных провокациях со стороны россиян в Авдеевке . Оккупанты могут обстрелять жилые кварталы. А потом хотят обвинить в этом украинских военных.

К слову – в Мариуполе рашисты возят по городу "зомбиТВ" и показывают пропаганду: смотрите видео