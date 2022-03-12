Россияне загнали себя в ловушку, а Лукашенко – в тиски Москвы: эксперт о нюансах войны в Украине

Открытая агрессия против нас со стороны России длится уже две недели. Несмотря на все усилия российской военной машины, Украине удается стабильно и эффективно обороняться.

Об общей картине боевых действий, белорусском вмешательстве, покушениях на президента Украины Владимира Зеленского и мужественных Харькове и Мариуполе – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал руководитель программ безопасности Центра Глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

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Обстановка на фронте, нападения на Харьков и Мариуполь

Господин Павел, оцените общую обстановку на фронте.

Оценивая обстоятельства, я не буду слишком отдаляться от данных, которые мы получаем от Генштаба. С одной стороны – потому, что информация у них вполне достоверна, а с другой, как говорится, не навреди.

На мой взгляд, первое, что показало неделю боевых действий – гудерианов из россиян не получилось. Они пытались прорваться военными колоннами далеко вглубь украинской обороны, растянув таким образом собственные силы. Этим очень удачно воспользовалось наше военное командование. Очень красиво сработали. Даже превзошли мои ожидания. Особенно что касается обороны Киева.

При обороне Харькова наши действуют очень хорошо в этих сложных условиях. Несмотря на то количество вражеских сил, которое нам противостоит на том направлении. Мы заставили противника перейти к массированным ударам, к сирийской стратегии. В то время как основная их задача заключалась вовсе не в этом.

Россияне хотят прорваться на восток. Это очень усложнило бы нам оборону на юго-восточном направлении. Юго-восточное направление тоже очень тяжелое. Там тоже наши проявляют, я так скажу, не только стратегическое мастерство, но и подлинный героизм.



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Павел Лакийчук / Фото из архива автора

Мариуполь так же важен для врага. Там наши силы хорошо держатся. Желаю им и дальше стоять крепко.

Юг… Мы видим, как сложно. Взятие Энергодара вообще не вписывается ни в какую логику. Очень странный шаг. Он очевидно выглядит не согласованным с высшим военным управлением РФ. Просто Путин решил захватить АЭС и все. Непонятно для чего. Этому ушлепку только бы сделать замес пострашнее.

На Белорусском направлении присутствовала некоторая недооценка опасности. Мы до последнего надеялись, что оттуда удара ждать не стоит. Однако россияне сами себя загнали в ловушку. В той местности невозможно передвигаться на бронетехнике. А еще есть радиация, из-за пагубного влияния которой, российские солдаты через неделю начнут плохо себя чувствовать. В конце концов они просто там сгниют.

Ну и последнее, если уж двигаться на Запад, туда в Одессу, возникает угроза десантирования с российских кораблей. Таким образом они оттянут значительную часть наших мощных подразделений, которые очень понадобились бы на других направлениях.

Белорусские войска и планы Лукашенко

Что с белорусскими войсками?

Вы же видите, что фактически после неудачного блицкрига, Путин начал активно работать с партнерами по ОДКБ и СНГ. А все потому, что у него недостаточно собственных сил.

Речь не только о человеческом потенциале, но и боеприпасах, технике. Сначала российский президент очень полагался на казахов, после того как помог Токаеву удержать власть. Путин надеялся на ответную помощь от Казахстана. Думал, что Токаев уже у него в кармане. Но получил там отказ. В определенной степени, киргизы согласились помочь, но это маленькая республика.

А вот Казахстан, Беларусь – это важные компоненты. В отличие от всех остальных, Беларусь – супер-важная для Кремля. К тому же Лукашенко Москва взяла в тиски. За "крашенки", так сказать.

Бацьке деваться некуда. Если проследить за его риторикой, он пытается избежать участия в войне, понимая, что пойдет в Гаагу вместе с Путиным. Надеюсь, что общественное мнение белорусов помешает вступлению Лукашенко в войну на полноценной основе.

Путин пытался привлечь Казахстан к войне с Украиной / Фото Getty Images

Покушения на Зеленского и планы россиян относительно Киева

Прокомментируйте информацию о трех покушениях на Зеленском в течение одной недели.

Учитывая ныне обнародованные данные разведки о сроках подготовки Россией военной операции против нас, свидетельствующих, что она продолжалась еще с 2018 года, можно сделать необходимые выводы.

За это время и ГРУ, и ФСБ осуществляли меры по насыщению агентурой Украины. Агентами тактического уровня, то есть шпионами и диверсантами, наемными здесь. Они были введены на нашу территорию и законсервированы здесь раньше времени.

Сейчас эти консервы потихоньку открывают, их ловят по всей стране. Большое спасибо населению за бдительность. Среди россиян очень популярным тезисом является уничтожение президента, чтобы поставить на его место сначала Медведчука, потом Януковича или еще кого-то. В принципе, эта задача и стояла перед диверсантами. Все они над этим трудились. Люди, которые входили в Киев в первые два дня, тоже принадлежали к числу нейтрализаторов Зеленского.

Этот прорыв в столицу с надеждой на реставрацию Януковича выглядел совершенно глупо. Очевидно, что в России не знают реальных настроений наших граждан. И когда говорят, что было 3 покушения, я думаю, что, возможно, даже больше. В зависимости от того, на какой стадии покушения удавалось обезвредить злоумышленников контрразведке. Думаю, среди причастных были и вагнеровцы, и кадыровцы.

Россияне и дальше будут пытаться взять Киев?

Да, они продолжат реализовать замысел по захвату нашей столицы. То отступление, которое наблюдаем там сегодня, является результатом искусной работы защитников Киева. Мы разрушили несколько их тактических планов и пока наступление захлебнулось.

Сколько к нам сегодня едет иностранцев, чтобы помочь воевать?

Точно это может сказать только государственная миграционная служба. Из того, что известно по состоянию на сегодняшний день, уже начали формировать второй иностранный легион, потому что первый уже переполнен желающими.

Когда можно ожидать подтягивания дополнительных сил на южное направление?

В зависимости от обстановки на фронте, силы устремляются на наиболее критические участки. Невозможно сказать, что сегодня мы бьем оккупанта на Сумщине, а завтра перемещаем войска на юг и начинают бить на Николаевщине. Это не совсем верно. Все происходит по единому замыслу Генштаба, достаточно четко ведущему всю эту ситуацию. Главное, что я могу сказать, это то, что, по моему мнению, ситуация сейчас полностью контролируемая.

Следует ли ожидать появления мобильных ударных групп в проблемных городах вроде Энергодара?

О тактике "тысячи порезов" мы знаем и эффективно ее используем.

Если белорусы таки пересекут нашу сухопутную границу, то не станет ли их главной целью перекрытие нам поставок из Польши по варшавской трассе?

Вполне возможно. Когда страны НАТО собирались на саммит, чтобы принять решение о передаче оружия, российская сторона заявляла, что сделает все, чтобы не допустить доставку оружия конечному адресату.

Не исключено, что именно такую ​​задачу Путин поставил и перед Лукашенко на случай присоединения его армии к войне против нас.

Путин пытается официально втянуть Лукашенко в войну против Украины / Фото Getty Images

Закрытие неба и украинская победа

Нам удастся добиться закрытия украинского неба?

Учитывая последние действия России, которая совершает провокационные действия в отношении кораблей и самолетов стран Альянса, внутри самого блока все больше зреет понимание того, что делать это все-таки надо.

Сейчас там продолжаются бурные дискуссии на внутреннем уровне. Ни балтийским странам, ни Румынии не следует страдать от недопустимого поведения Путина. Фактически наши партнеры уже втянуты в войну с Россией.

Мы победим?

Этот вопрос сегодня для нас экзистенциален в условиях войны. Мы должны победить.

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