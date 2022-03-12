Россияне захватили восточные окраины Мариуполя, – Генштаб ВСУ

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что российские захватчики захватили восточные окраины Мариуполя.

В генеральном штабе ВСУ отчитались о ситуации на фронте по состоянию на 17-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

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Россияне захватили восточные окрестности Мариуполя

В Вооруженных силах отметили, что на Донецком и Таврическом направлениях основные усилия оккупантов сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк.

Противник захватил восточные окраины Мариуполя,

сообщили в Генштабе.

Кроме того, после неудачного штурма города Рубежное захватчики отступили в Капитоловку.

На Волновахском направлении враг пытается развить наступление к Красной Поляне. Россияне предприняли попытку продвижения в направлении Ольгинки.

Подразделения оккупантов, которые совершали наступление в Донецком операционном районе, встретили мощное сопротивление Вооруженных сил Украины и потеряли наступательные возможности.

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