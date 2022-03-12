Россияне захватили восточные окраины Мариуполя, – Генштаб ВСУ
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что российские захватчики захватили восточные окраины Мариуполя.
В генеральном штабе ВСУ отчитались о ситуации на фронте по состоянию на 17-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.
Читайте также Россия превращает Мариуполь в Алеппо, – Арестович
Россияне захватили восточные окрестности Мариуполя
В Вооруженных силах отметили, что на Донецком и Таврическом направлениях основные усилия оккупантов сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк.
Противник захватил восточные окраины Мариуполя,
сообщили в Генштабе.
Кроме того, после неудачного штурма города Рубежное захватчики отступили в Капитоловку.
На Волновахском направлении враг пытается развить наступление к Красной Поляне. Россияне предприняли попытку продвижения в направлении Ольгинки.
Подразделения оккупантов, которые совершали наступление в Донецком операционном районе, встретили мощное сопротивление Вооруженных сил Украины и потеряли наступательные возможности.
К теме – Россияне продолжают пытать наших мариупольцев, – Зеленский: смотрите видео