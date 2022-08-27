"Не хотят умереть от ядерного взрыва": вмешиваются ли российские оккупанты в работу ЗАЭС

российские оккупанты надеются запугать цивилизованный мир ядерной угрозой на ЗАЭС. Поскольку на их блеф никто не реагирует, они стараются повышать ставки.

Запорожская АЭС продолжает находиться в руках российских оккупантов. Враг обстреливает ее в надежде испугать цивилизованный мир и выбить для себя какие-то преференции, но пока достичь цели ему не удается.

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россияне пытаются не вмешиваться в работу, чтобы не произошло ядерной катастрофы

Как рассказал один из сотрудников ЗАЭС, на станции для картинки существует "нормальная жизнь". Охрана, пропускной режим – все это было раньше. росгвардейцы, которые стоят на входе, прибыли с атомных станций оккупантов и разбираются в работе станции.

Что касается военных оккупантов, то они не вмешиваются в операционную работу персонала, чтобы не случилось беды.

россияне – террористы, но не бестолковые. Они тоже не хотят умереть от ядерного взрыва. Поэтому в непосредственное выполнение задач они не вмешиваются,

– сообщил работник ЗАЭС.

Вместе с ними на объекте есть и ФСБ, которое может забрать на допросы и содержать в плену любого работника независимо от его статуса.

"Никто не застрахован от того, что кто-нибудь покажет на тебя пальцем или заметит, что ты не такой пост в вайбер-группе лайкнул. Тебя могут забрать, выбить зубы, поломать руки или продержать два месяца", – добавил он.

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