Продолжаются активные боевые действия в Лысовке, россияне закрепились в селе, – Deep State
- В Лисовке продолжаются активные боевые действия.
- Там российские войска закрепились на востоке села и пытаются занять его полностью.
Больше всего россияне атакуют на Покровском направлении. В частности, активные боевые действия продолжаются в Лисовке.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.
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Россияне закрепились на востоке Лисовки
Аналитики показали видео 2 парашютно-десантного батальона 25 отдельной воздушно-десантной бригады.
На кадрах видно, как украинские военные наносят поражение по российской пехоте в северной части села Лысовка.
ВСУ атакуют врага в Лисовке: смотрите видео
К сожалению, противник сумел закрепиться в восточной части села и пытается занять его полностью, атакуя северную и западную части. Силы Обороны наносят поражение по передовым группам врага и превращают Лисовку в килзону,
– сообщают аналитики DeepState.
Где расположена Лысовка: смотрите на карте
К слову, за сутки 7 апреля на Покровском направлении ВСУ остановили 52 российские наступления вблизи населенных пунктов Калиновое, Лисовка, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Котлино, а также в направлениях Котляровки, Малиновки и Сергеевки.