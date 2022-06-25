Генштаб подтвердил отвод подразделений ВСУ из Северодонецка

Подразделения украинских военных уже отошли с позиций в Северодонецке. Теперь там закрепляются российские оккупанты.

Такую информацию Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил в своей сводке о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 25 июня.

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После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское,

– рассказали в Генштабе.

Впоследствии отвод украинских военных прокомментировал и Сергей Гайдай, который возглавляет Луганскую ОВА и сам родом из Северодонецка. "Мы вернем свой город! Это ненадолго. Северодонецк – это Украина", – подчеркнул он.

Почему украинские военные отошли из Северодонецка

Вооруженные Силы Украины почти четыре месяца сдерживали российских оккупантов возле областного центра Луганской области. В Кремле думали, что захватят Северодонецк еще 1 июня, однако наши защитники наголову разрушили вражеские планы, поэтому военно-политическому руководству государства-агрессора приходилось несколько раз переносить сроки захвата города.

Однако за 4 месяца активных боев и постоянных обстрелов позиции украинских защитников были уже полностью разрушены. Чтобы не допустить оцепления, их должны были вывести из города. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай объяснял, что на неукрепленных позициях каждый день росло бы количество погибших защитников. Наши военные покинули город и заняли более выгодные позиции. Теперь они будут вести бой с них.

Россияне устанавливают в городе свою "власть"

Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк рассказал, что россияне уже назначили в городе своего гауляйтера, которого назвали "комендантом". Он готовит основу для длительной оккупации Северодонецка и наводит там свои порядки. Россияне не разрешают местным жителям эвакуироваться из города на подконтрольные украинскому правительству территории.

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Наступление в Луганской области может замедлиться

Недавно американский Институт изучения войны сообщил, что темпы наступления российской армии в Луганской области могут замедлиться. Все потому, что в Северодонецке вражеские войска понесли очень большие потери, которые были просто не соизмеримы с захватом города.

То есть, такие длительные и изнурительные бои были необходимы для того, чтобы замедлить, деморализовать и истощить россиян. Эксперты считают, что оккупанты нерационально использовали свои силы, когда стянули максимальное количество техники и бойцов в Северодонецк.

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