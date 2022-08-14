Оккупанты на ЗАЭС забили до смерти аквалангиста: он отказался "искать оружие" в воде

Журналисты сумели пообщаться с работником Запорожской АЭС. Он рассказал, как российские военные пытают и убивают работников станции.

Журналисты не раскрыли имя и фамилию работника, поскольку он до сих пор находится на захваченной россиянами ЗАЭС.

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Людей пытают до смерти

Сотрудник ЗАЭС рассказал, что в бассейнах для охлаждения воды есть брошенное оружие. Они хотели, чтобы штатный аквалангист нырнул за ним, но тот отказывался, поэтому его забили до смерти.

Недавно российские военные заявили, что в брызгальных бассейнах ЗАЭС расположено брошенное оружие. Они хотели заставить нашего штатного аквалангиста из гидроцеха нырять в брызгальные бассейны и искать оружие. Он отказался. Его забили до смерти,

– рассказал работник станции.

Он рассказал, что похищенных людей пытают до смерти. Зато люди, у которых были "ласковые разговоры" с оккупантами, по возвращении молчат и не отвечают ни на какие вопросы.

Оккупанты знают, куда нужно стрелять

Сотрудники станции стали живыми свидетелями военных преступлений и ядерного террора россиян. Каждый из сотрудников ЗАЭС "видел, слышал и знает откуда и куда летит". Кроме этого, работники "росатома" принудительно раздобыли карты ЗАЭС, даже ландшафтные. Поэтому, по словам работника станции, они точно знают, куда нужно стрелять.

Оккупанты стреляют, в частности, с одной из промышленных площадок ЗАЭС, которую раньше использовали для размещения парогенераторов. Также работник подтвердил, что россияне заминировали машинные залы ядерных реакторов.

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