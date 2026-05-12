Россияне запустили более 200 дронов по Украине после "перемирия": сколько удалось сбить

После окончания кратковременного перемирия россияне атаковали Украину, использовав более 200 воздушных целей. Большинство из запущенных беспилотников удалось сбить силам противовоздушной обороны.

Впрочем, к сожалению, также произошли попадания на ряде локаций. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Россия атаковала "Шахедами" после окончания "перемирия": какие последствия и где до сих пор есть угроза удара

Как отработала ПВО сегодня?

Ночью россияне запустили на Украину 216 ударных беспилотников типов "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" из Брянска, Шаталово, Приморско-Ахтарска, Орла, Миллерово и Курска.

Также воздушные цели летели из временно оккупированных Донецка и Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму. К отражению атаки привлекали авиацию, подразделения ПВО, средства РЭБ и другие составляющие Сил обороны.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 192 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге, востоке и в центре страны,

– говорится в сообщении.

Воздушные силы ВСУ сообщили о попадании 25 ударных беспилотников по меньшей мере на 10 локациях. На еще 5 локациях произошло падение обломков сбитых дронов. По состоянию на момент публикации в пространстве фиксируют еще до 10 БпЛА.



Результаты работы ПВО / Воздушные силы ВСУ

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозе применения врагом ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Кстати, украинский президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что это Россия выбрала закончить частичную тишину после нескольких дней так называемого перемирия. В то же время на фронте произошло более 30 авиаударов.

Где фиксируют последствия атаки?

Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область, в результате чего повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, в частности локомотивы и подвижной состав. Из-за этого пострадал машинист, ему оказали медицинскую помощь.

Также враг нанес по энергетической инфраструктуре Николаевской области. Некоторые населенные пункты региона остались без электроснабжения. По данным местных властей, пострадавших в результате российского обстрела нет.