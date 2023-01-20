"Где-то под Пентагоном": в России запустили фейк об уничтожении американского танка Abrams

Что бы ни происходило на фронте, россияне уверенно продолжают создавать все более нелепые фейки о своих "успехах". Однако пропагандисты и производители фейков немного переусердствовали и "уничтожили" под Соледаром американский танк, которого в Украине и в помине нет.

Россияне создали фейк об уничтоженном американском танке, внутри которого был афроамериканец. Но вот беда – США еще не предоставляют такое оружие Украине.

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Что там снова придумывают россияне

Говорят российские пропагандисты, что под Соледаром оккупанты успешно "уничтожили" первый американский танк M1 Abrams. Да и не просто "уничтожили", а сделали это из РПГ-18 "Муха". И это еще не все – оказывается, что руководил танком не украинский военный, а, пожалуй, инструктор НАТО – афроамериканец.

Интересно, что на фото с якобы "уничтоженным" танком виднеется зеленое дерево, хоть сейчас зима. Но оккупантов это не смущает.

Россияне хотели показать "большую и мощную" армию, которая запросто уничтожала американские танки, но вот этих танков в Украине нет. Потому что "уничтожили" россияне под Соледаром – вопрос открытый.

Фейк россиян об американском танке / Фото ЦПД

Позиция США по танкам Abrams

Мы знаем, что официально доступ к нашему сайту в России заблокирован, но если создатели фейков через VPN посещают нас, то следующая информация будет им интересна. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге 19 января заявила, что США не будут предоставлять Украине танки M1 Abrams. Как минимум пока. Причиной этого является сложность обслуживания – особое топливо и более частая дозаправка для маневрирования.

В Пентагоне считают, что Украине будут более полезны и проще в использовании немецкие танки Leopard и британские Challenger.