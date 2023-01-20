Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сказал, что не видит с кем говорить и о чем вести переговоры, потому что не уверен, что Владимир Путин жив или, возможно, есть определенный круг лиц, который на самом деле руководит Россией и возглавляет войну – сообщает 24 Канал.
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Как в России отреагировали на слова Зеленского
После этого заявления спикер диктатора Дмитрий Песков сказал, что Путин есть и будет несмотря на желание Зеленского.
На это тоже успели отреагировать и российские пропагандисты. В эфире шоу Соловьева круг неизвестных лиц в сатирической форме обсуждал слова Зеленского и рассказывал о невозможности выступлений Путина на фоне хромакея.
Как пропагандисты отреагировали на сомнения в существовании Путина: смотрите видео
Сам же Владимир Соловьев не понял, почему Зеленский так сказал и заинтересовался, почему присутствовавшие на форуме не сказали ему, что он, казалось бы, говорит чушь.
Мне интересно другое. Те люди, которые все это слушали, они не могли сказать: мужик, что ты несешь? Ну чего ты гонишь,
– сказал пропагандист.
Преступники обсудили и народного депутата Украины Алексея Гончаренко, вспомнив его политическую историю, когда он работал в команде Виктора Януковича, Петра Порошенко, а теперь, вроде бы, в команде Зеленского.
Как еще истерили у Соловьева
- Российский пропагандист эпически отреагировал на новости по поставкам Украине оружия и стало осознавать, что Россия потеряет Белгород, Ростов, Курск и Крым. Перед этим он признал, что Россия про*рала космос, недодумала высокоточку и беспилотники.
- Не утихают также ядерные угрозы. Владимир Соловьев обсуждал возможность нанести ракетные и ядерные удары по Лондону в ответ на решение Великобритании предоставить Украине 14 танков Challenger 2.
- Ранее в эфире пропагандистского шоу заявляли, что цели так называемой СВО не были достигнуты еще в мае 2022 года из-за "великодушия" Путина.