Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сказав що не бачить з ким говорити й про що вести перемовини, бо не впевнений, що Владімір Путін живий або, можливо, є певне коло осіб, яке насправді керує Росією та очолює війну – повідомляє 24 Канал.
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Як у Росії відреагували на слова Зеленського
Після цієї заяви речник диктатора Дмітрій Пєсков сказав, що Путін є і буде попри бажання Зеленського.
На це також встигли відреагувати й російські пропагандисти. В етері шоу Соловйова коло невідомих осіб в сатиричній формі обговорювали слова Зеленського та розповідали про неможливість виступів Путіна на фоні хромакею.
Як пропагандисти відреагували на сумніви щодо існування Путіна: дивіться відео
Сам же Владімір Соловйов не зрозумів, чому Зеленський так сказав й зацікавився, чому присутні на форумі не сказали йому, що він, начебто, говорить нісенітниці.
Мені цікаве інше. Ті люди, які це все слухали, вони не могли сказати: мужик, що ти верзеш? Ну чого ти женеш,
– сказав пропагандист.
Злочинці обговорили й народного депутата України Олексія Гончаренка, пригадавши його політичну історію, коли він працював в команді Віктора Януковича, Петра Порошенка, а тепер, начебто, в команді Зеленського.
Як ще істерили у Соловйова
- Російський пропагандист епічно відреагував на новини щодо постачання Україні зброї та почав усвідомлювати, що Росія втратить Бєлгород, Ростов, Курськ та Крим. Перед цим він визнав, що Росія про*рала космос, недодумала високоточку та безпілотники.
- Не вщухають також ядерні погрози. Владімір Соловйов обговорював можливість завдати ракетних та ядерних ударів по Лондону у відповідь на рішення Великої Британії надати Україні 14 танків Challenger 2.
- Раніше в етері пропагандистського шоу заявляли, що цілі так званої СВО не були досягнуті ще в травні 2022 року через "великодушність" Путіна.