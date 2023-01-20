Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сказав що не бачить з ким говорити й про що вести перемовини, бо не впевнений, що Владімір Путін живий або, можливо, є певне коло осіб, яке насправді керує Росією та очолює війну – повідомляє 24 Канал.

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Після цієї заяви речник диктатора Дмітрій Пєсков сказав, що Путін є і буде попри бажання Зеленського.

На це також встигли відреагувати й російські пропагандисти. В етері шоу Соловйова коло невідомих осіб в сатиричній формі обговорювали слова Зеленського та розповідали про неможливість виступів Путіна на фоні хромакею.

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Сам же Владімір Соловйов не зрозумів, чому Зеленський так сказав й зацікавився, чому присутні на форумі не сказали йому, що він, начебто, говорить нісенітниці.

Мені цікаве інше. Ті люди, які це все слухали, вони не могли сказати: мужик, що ти верзеш? Ну чого ти женеш,

– сказав пропагандист.

Злочинці обговорили й народного депутата України Олексія Гончаренка, пригадавши його політичну історію, коли він працював в команді Віктора Януковича, Петра Порошенка, а тепер, начебто, в команді Зеленського.

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