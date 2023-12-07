Россияне запустили несколько групп "Шахедов": в Хмельницкой области слышали взрывы, в регионах работает ПВО

Российские военные продолжают терроризировать украинцев. Известно, что поздним вечером 6 декабря враг запустил "Шахеды". А уже после 1 ночи 7 декабря в Хмельнитчине раздались взрывы. В регионах по "мопедам" работает ПВО.

В течение вечера 6 декабря и в ночи 7 декабря воздушную тревогу объявляли в ряде областей. По состоянию на 01:35, об угрозе атаки дронами-камикадзе предупредили жителей Одесщины. Перед тем местные власти в Хмельнитчине сообщили, что в регионе работали ПВО. Потому в области слышали взрывы.

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Что известно об атаке дронами-камикадзе

Мониторинговые каналы в 20:09 6 декабря сообщили, что зафиксировали запуск дронов-камикадзе из Южного направления.

А уже в 21:20 мониторинговые каналы отметили, что "Шахеды" уже в Херсонской области. А уже к 22:00 об угрозе предупреждали жителей Херсонщины и Николаевщины.

Известно, что "Шахеды" двигались в Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях, в частности, в направлении Староконстантинова. В 01:08 СМИ начали писать, что в Хмельницкой области слышали взрывы.

Жители Хмельницкого района могли слышны звуки взрывов. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги,

– написал в 01:12 первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

Уже в 01:27 в Хмельницкой области объявили отбой воздушной тревоги. А в 01:39 Сергей Тюрин актуализировал информацию. Он отметил, что по состоянию на эту минуту не поступало сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры. Он поблагодарил ВСУ за оборону неба над регионом.

СМИ пишут о работе ПВО в Одесской области

Ближе к 1 ночи зафиксировали "Шахеды" в Одесской области. А еще через 20 минут Воздушные силы отметили, что дроны-камикадзе двигаются в направлении Рени. Жителей призвали находиться в укрытиях.

А уже ближе к 01:40 СМИ начали писать, что в Одесской области слышат звуки взрывов. В пабликах отмечают, что наша ПВО работает по воздушным целям врага.

По состоянию на 01:55 воздушная тревога все еще звучит в Одесской области. Будьте осторожны и не оставляйте укрытий до отбоя.