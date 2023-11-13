Была угроза запуска Х-22: в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
В Украине 13 ноября раздавались сигналы воздушной тревоги. Это произошло после того, как россияне снова запустили по нашему государству ракеты.
Речь идет о сверхзвуковых ракетах типа Х-22. 24 Канал призывает граждан тех областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться к укрытиям, ведь это поможет уберечься от опасности и облегчит работу украинских защитников.
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Что известно о воздушной тревогеОбратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
13:01 Воздушные силы подчеркнули, что на юго-восточном направлении сохраняется активность вражеской тактической авиации. Там есть угроза применения авиационного вооружения.
В то же время мониторинговые телеграммы каналы говорят, что, предварительно, работает враждебная РЭБ. В частности, враждебная цель исчезла, что, вероятно, было фальшь-целью. В канале подчеркнули, что таким образом россияне пытаются ввести в заблуждение наши Силы обороны.12:58 Воздушные силы объявили отбой тревоги по областям. По всей вероятности это была враждебная РЭБ. 12:53 Мониторинговые каналы заявляли, что ракета Х-22 летит в сторону Днепропетровской области. Там уточнили, что это могла быть работа враждебных систем радиоэлектронной борьбы. 12:52 Мониторинговые телеграм-каналы сообщали об угрозе пусков Х-22 с истребителей Ту-22 из Воронежа России. 12:49 Воздушные силы объявили угрозу применения врагом крылатых ракет Х-22 с восточного направления. Там призывали людей направляться в укрытие.