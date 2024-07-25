Россияне снова запустили "Шахеды": БпЛА атакуют с севера и юга

25 июля 2024, 01:02
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Источник:

Воздушные силы

В ночь на 25 июля российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные БпЛА. Тревога распространилась на южные области страны.

Украинцев призывают не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Где сейчас существует угроза ударных БпЛА – передает 24 Канал.

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Куда движутся вражеские БпЛА

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01:31, 25 июля

Группа ударных БпЛА в Винницкой области движется с юга в направлении Ладыжин/Гайсин.

01:27, 25 июля

"Шахеды" движутся в Одесскую область

Группа ударных БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одесской области курсом на Вилково/Килия.

01:22, 25 июля

БпЛА с Сумщины на Полтавщину, Гадячский район.

01:20, 25 июля

Группы БпЛА над Измаильским районом Одесской области, направление на Измаил.

Еще БпЛА движутся из акватории Черного моря, вероятно тем же маршрутом.

01:13, 25 июля

БпЛА в Одесской области

В Воздушных силах написали, что вражеские беспилотники в Одесской области движутся в направлении Болград/Рени с северо-востока.

01:05, 25 июля

  • БпЛА на севере Одесской области, курс северо-западный (на Виннитчину).
  • БпЛА на Днепропетровщине в сторону города Апостолово с юго-востока.
  • БпЛА севернее Николаева, курс северо-западный.
01:01, 25 июля

"Шахеды" движутся на Полтавщину

Движение ударных БпЛА через Сумскую область! Направление – Полтавская область!
– сообщили в Воздушных силах.

00:41, 25 июля

БпЛА движутся из акватории Черного моря в направлении города Татарбунары.

00:28, 25 июля

В 00:26 в Воздушных силах сообщили:

  • БпЛА в Березовском районе Одесской области, курс северо-западный.
  • БпЛА на севере Херсонщины движутся на Николаевщину, курс северо-западный.
00:16, 25 июля

Куда летят "Шахеды"

  • БпЛА на юге Николаевщины, курс северо-западный.
  • БпЛА с акватории Черного моря в направлении Измаильского района Одесской области.
  • БпЛА на Херсонщине в направлении Бериславского района.
00:11, 25 июля

"Шахеды" изменили курс и движутся на Николаевщину.

00:10, 25 июля

Направление движения "Шахедов"

В Воздушных силах сообщили, что группа БпЛА на Херсонщине движется в направлении Одессы.

Автор: Поліна Буянова