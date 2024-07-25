Россияне снова запустили "Шахеды": БпЛА атакуют с севера и юга

В ночь на 25 июля российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные БпЛА. Тревога распространилась на южные области страны.

Украинцев призывают не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Где сейчас существует угроза ударных БпЛА – передает 24 Канал.

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Куда движутся вражеские БпЛА

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