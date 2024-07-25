Россияне снова запустили "Шахеды": БпЛА атакуют с севера и юга
Источник:Воздушные силы
В ночь на 25 июля российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные БпЛА. Тревога распространилась на южные области страны.
Украинцев призывают не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Где сейчас существует угроза ударных БпЛА – передает 24 Канал.
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Куда движутся вражеские БпЛАВажно! Оперативную информацию о ракетной опасности или атаке БпЛА вы можете найти в телеграме 24 Канала. Присоединяйтесь, чтобы узнавать все новости первыми!
Группа ударных БпЛА в Винницкой области движется с юга в направлении Ладыжин/Гайсин. Группа ударных БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одесской области курсом на Вилково/Килия. БпЛА с Сумщины на Полтавщину, Гадячский район. Группы БпЛА над Измаильским районом Одесской области, направление на Измаил. Еще БпЛА движутся из акватории Черного моря, вероятно тем же маршрутом. В Воздушных силах написали, что вражеские беспилотники в Одесской области движутся в направлении Болград/Рени с северо-востока. Движение ударных БпЛА через Сумскую область! Направление – Полтавская область! БпЛА движутся из акватории Черного моря в направлении города Татарбунары. В 00:26 в Воздушных силах сообщили: "Шахеды" изменили курс и движутся на Николаевщину. В Воздушных силах сообщили, что группа БпЛА на Херсонщине движется в направлении Одессы.
"Шахеды" движутся в Одесскую область
БпЛА в Одесской области
"Шахеды" движутся на Полтавщину
– сообщили в Воздушных силах.
Куда летят "Шахеды"
Направление движения "Шахедов"
Группа ударных БпЛА в Винницкой области движется с юга в направлении Ладыжин/Гайсин.
Группа ударных БпЛА в акватории Черного моря в направлении Одесской области курсом на Вилково/Килия.
БпЛА с Сумщины на Полтавщину, Гадячский район.
Группы БпЛА над Измаильским районом Одесской области, направление на Измаил.
Еще БпЛА движутся из акватории Черного моря, вероятно тем же маршрутом.
В Воздушных силах написали, что вражеские беспилотники в Одесской области движутся в направлении Болград/Рени с северо-востока.
Движение ударных БпЛА через Сумскую область! Направление – Полтавская область!
БпЛА движутся из акватории Черного моря в направлении города Татарбунары.
В 00:26 в Воздушных силах сообщили:
"Шахеды" изменили курс и движутся на Николаевщину.
В Воздушных силах сообщили, что группа БпЛА на Херсонщине движется в направлении Одессы.