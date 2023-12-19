Взрывы в Одессе: россияне запустили "Шахеды" из акватории Черного моря

Вечером 19 декабря оккупанты снова запустили дроны по Украине. Что известно на этот момент – расскажет 24 Канал.

Будьте в укрытиях до отбоя! Не пренебрегайте опасностью!

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"Шахеды" летят на Одессу и Черноморск

Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. В 18:56 написали, что для Одесской области есть угроза применения ударных БПЛА.

Через минуту написали о движении дронов типа Shahed из акватории Черного моря в направлении Черноморска и Одессы.

Олег Кипер попросил одесситов пройти в укрытие и не оставлять их до отбоя. Впоследствии местное издание "Думская" написало о том, что в Одессе слышали взрыв.

Пока тревога объявлена только в Одесской области. 24 Канал будет держать своих читателей в курсе, берегите себя!

Угроза для Юга остается

Юг Одесской области, жители Измаильского, Белгород-Днестровского районов, пройдите, пожалуйста, в укрытие, если вы до сих пор не там. Это важно!

– добавил Олег Кипер в 19:51.