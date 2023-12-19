Будьте в укриттях до відбою! Не нехтуйте небезпекою!
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"Шахеди" летять на Одесу та Чорноморськ
Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. О 18:56 написали, що для Одеської області є загроза застосування ударних БпЛА.
За хвилину написали про рух дронів типу Shahed із акваторії Чорного моря у напрямку Чорноморська та Одеси.
Олег Кіпер попросив одеситів пройти в укриття і не залишати їх до відбою. Згодом місцеве видання "Думська" написало про те, що в Одесі чули вибух.
Поки що тривогу оголошено тільки в Одеській області. 24 Канал буде тримати своїх читачів у курсі, бережіть себе!
Загроза для Півдня залишається
Південь Одещини, жителі Ізмаїльського, Білгород-Дністровського районів, пройдіть, будь ласка, в укриття, якщо ви досі не там. Це важливо!
– додав Олег Кіпер о 19:51.